È partito il conto alla rovescia per Ilaria Salis. L'europarlamentare eletta in forza Alleanza Verdi e Sinistra italiana conoscerà domani il suo destino: alle 12 saprà se manterrà l'immunità da eurodeputata o se i suoi colleghi del Parlamento europeo decideranno di consegnarla alla giustizia ungherese. Stando a Repubblica i numeri non sono dalla sua parte, ma diversi elementi fanno pensare che alla fine se la caverà. Il primo è già noto: la bocciatura in commissione Juri (Affari giuridici) della revoca dell'immunità. Il secondo invece è una novità: la relazione che il presidente della stessa commissione, il bulgaro Ilhan Kyuchyuk, ha redatto e porterà domani in aula. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis, "persecuzione": Ue, il trucco per salvarla al voto di domani