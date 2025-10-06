Ilaria Salis al bivio domani il Pe vota sull' immunità Lei tesa ma decisa | L' Ue si gioca la credibilità' '
«Domani l’Europa si gioca la sua credibilità». Alla vigilia del voto che deciderà il suo futuro, Ilaria Salis, nelle riunioni di queste ore, ripete ai suoi colleghi questa frase. E’ determinata, ottimista, ma anche ovviamente tesa, tenuto conto che il pronunciamento finale dell’Aula resta ancora quanto mai incerto. Attorno a mezzogiorno di domani l’europarlamentare di Avs si troverà di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
