Il violinista Simon Zhu in un recital di musiche di Beethoven Niro Brahms e Ravel
Martedì 7 ottobre 2025, la stagione musicale della Società del teatro e della musica "Luigi Barbara" si apre con la nuova stella del panorama violinistico internazionale: Simon Zhu. Il vincitore del prestigioso Premio Paganini nel 2023 si esibirà con il pianista Simone Rugani in un recital di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: violinista - simon
Riparte l'Autunno Musicale: il battesimo col violinista Simon Zhu
Martedì 7 ottobre alle ore 21 al Teatro Circus di Pescara il concerto dello straordinario violinista Simon Zhu - vincitore del prestigioso "Premio Paganini 2023 - con il pianista Simone Rugani apre la nostra nuova stagione musicale Il 7 ottobre sarà anche l'ultimo Vai su Facebook
Festival LagoMaggiore: il violinista Simon Zhu e la pianista Sophie Pacini in concerto sabato - , organizzato sulle due sponde del Verbano dalla Fondazione Gioventù Musicale d'Italia: l'esibizione del violinista tedesco Simon Zhu , che lo scorso anno si è aggiudicato il Primo Premio al Concorso ... primasaronno.it scrive
Festival LagoMaggioreMusica, a Laveno Mombello il violinista Simon Zhu e la pianista Sophie Pacini - Il chiostro di Palazzo Perabò di Cerro a Laveno Mombello (Va) ospiterà, sabato 17 agosto, uno degli appuntamenti più attesi della XXX stagione del Festival LagoMaggioreMusica, organizzato sulle due ... Lo riporta varesenews.it