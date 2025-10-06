Il vintage incontra l’autunno | alla Faggiola torna Abat-Jour Market
Una grande castagnata in mezzo alla corte, il profumo di legna e il fascino dell’autunno che avanza. Domenica 19 ottobre torna l’Abat-Jour Market - Autumn Edition, l’appuntamento con il mercatino di vintage e artigianato ospitato nella suggestiva cornice rurale di Corte Faggiola, a due passi da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
