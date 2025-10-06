Il vino è un atto politico Quattro documentari lo raccontano attraverso quattro territori emblematici

Gamberorosso.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le vigne verticali delle Cinque Terre, la fragilità ambientale di Capraia, la tensione industriale nel Monferrato, la resistenza alle speculazioni di Valdobbiadene sono le protagoniste del progetto Emplacing Food. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

