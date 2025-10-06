Il video intimo rubato? L’hanno preso perché stavo facendo l’amore sotto le coperte mi è rimasta addosso quella sensazione di sporco | parla Stefano De Martino

“È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa “, queste le parole di Stefano De Martino. Per la prima volta al Rumore Festival di Fanpage.it parla del momento delicato vissuto dopo la diffusione illecita di un video intimo con la campagna Caroline Tonelli, un filmato rubato dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il video intimo rubato? L’hanno preso perché stavo facendo l’amore sotto le coperte, mi è rimasta addosso quella sensazione di sporco”: parla Stefano De Martino

