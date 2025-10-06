Il video del maxi blitz antidroga 59 arresti e sequestro di lanciagranate e mitragliatrici
Maxi operazione antidroga dei Carabinieri: 71 provvedimenti, armi da guerra e sequestri in Sardegna e altre province italiane. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: blitz - antidroga
Calabria, blitz antidroga: 54 arresti
Maxi blitz antidroga, elicotteri e unità speciali in azione: interventi in Toscana e Liguria
Blitz antidroga a Signa: arrestato un cinquantenne
Blitz antidroga nei boschi di Caravate: arrestato uno spacciatore, il complice fugge Vai su Facebook
Operazione “Pit Bull”: maxi blitz antidroga nel Salento, georadar contro i nascondigli della criminalità https://corrieresalentino.it/2025/10/operazione-pit-bull-maxi-blitz-antidroga-nel-salento-georadar-contro-i-nascondigli-della-criminalita/… via @Corriere Salen - X Vai su X
Operazione “Termine”: maxi blitz antidroga dei Carabinieri, coinvolta anche la provincia di Macerata - Il maxi intervento, coordinato dalla DDA di Cagliari, ha portato a 71 provvedimenti e oltre 400 militari impegnati in tutta Italia ... Segnala lanuovariviera.it
Maxi-blitz antidroga in Sardegna: sequestri imponenti di coca, armi da guerra e denaro - Un'imponente operazione condotta dall'Arma dei Carabinieri, denominata "Termine", ha scosso l'intera Sardegna, culminando nell'esecuzione di 71 misure ... Da algheroeco.com