Il vetro del bar in frantumi e poi la razzia di sigarette | secondo colpo in un distributore in 48 ore

MELISSANO – Secondo distributore nel basso Salento colpito in 48 ore. È accaduto nella notte, a Melissano, ai danni di una caffetteria di un’area di servizio. Si tratta del “Red Cafè”, all’interno del distributore Ip, in via Racale.Il furto è stato messo a segno intorno all’una e mezzo da alcuni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

La Stampa. . Servirebbero almeno 50 miliardi se all'improvviso andasse in frantumi quel pilastro di vetro, che nessuno vede, ma che con 7 milioni di caregiver familiari e 1,5 milioni di badanti sorregge il nostro welfare: secondo recenti calcoli del ministero dell'

Vandali fanno razzia nel parcheggio della stazione, sei auto depredate e finestrini in frantumi: «Ennesimo caso, telecamere in arrivo» - A ottobre 2021 erano stati rotti i finestrini a più auto posteggiate, lasciando cocci di vetro ovunque.

Pietra contro l'autobus vetro laterale in frantumi - 30, nel piazzale della stazione ferroviaria di Pavia si è verificato un atto vandalico e violento ai danni di un autobus in transito.