Il veleno del mamba nero nasconde un segreto letale | ecco perché inganna l'antidoto

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio svela che il veleno del mamba nero, uno dei serpenti più velenosi e letali del pianeta, agisce due volte ingannando gli antidoti. Dopo la paralisi iniziale causa anche spasmi e convulsioni, rendendo la cura molto più complessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: veleno - mamba

Svelato l’inquietante mistero del veleno dei mamba: perché alcuni pazienti peggiorano dopo l’antidoto

“Prima il sollievo, poi l’inferno con spasmi dolorosi e incontrollati che portano anche alla morte. Ecco perché succede”: svelato il “segreto” del veleno del mamba

