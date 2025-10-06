Il varo del disegno di legge sul nucleare una scelta strategica per la rinascita industriale e l’indipendenza energetica
L’Italia nell’era della transizione ecologica può giocare un ruolo da grande protagonista nel quadro europeo: per la sua posizione geo-strategica, che la rende hub naturale per gli approvvigionamenti che provengono dal Mediterraneo, per l’attuale consistenza nazionale del sistema delle rinnovabili, per il grande patrimonio di conoscenze nel settore energetico, nucleare incluso, per la presenza di centri di ricerca e di grandi imprese di rilevanza internazionale, con le quali trainare una modernizzazione energetica finalizzata a difendere la capacità di produzione industriale, e a rafforzare l’innovazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Ho atteso il varo perché il mio pensiero concreto ed esperto (dieci lunghi anni di battaglie quotidiane, di ascolto dei lavoratori, dei cittadini) non venisse strumentalizzato. Ora sul futuro delle città di Monfalcone, Marghera-Mestre e Sestri, del valore e dei lavor
