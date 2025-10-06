il valzer delle spie russe si balla a vienna

Dopo l’espulsione di due presunti agenti sotto copertura nel 2024, l’Austria si ritrova nuovamente a fare i conti con la presenza di corrispondenti dell’agenzia statale Tass sospettati di legami con l’intelligence esterna russa (Svr). Una dinamica che conferma il ruolo storico del giornalismo di Stato come strumento operativo dei servizi di Mosca e riporta in superficie le tensioni tra neutralità austriaca, sicurezza nazionale ed equilibri internazionali. Dall’espulsione al rimpiazzo Nel giugno 2024 Vienna aveva revocato l’accreditamento a Ivan Popov e Arina Davidyan, giornalisti della Tass ritenuti in realtà agenti dell’Svr. 🔗 Leggi su Formiche.net

