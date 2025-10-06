Il Vajont non è stata solo una tragedia italiana ma europea | Roberta Metsola la ricorderà per la prima volta a Strasburgo
Giovedì 9 ottobre sarà il 62simo anniversario della tragedia del Vajont. Il 9 ottobre del 1963 un'enorme frana si staccò dal Monte Toc e finì nelle acque del bacino generato dalla diga del Vajont. Un'onda, alta più di 250 metri, provocò la morte di 910 persone, di cui 487 con meno di 15 anni. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
