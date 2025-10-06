Il Trono di Spade | HBO svela il poster e le prime immagini di A Knight of the Seven Kingdoms
HBO ha condiviso online nuovi immagini promozionali della serie tratta dai racconti di George R.R. Martin dedicati a Dunk ed Egg. HBO presenterà giovedì, al New York Comic Con, la nuova serie spinoff del cult Il Trono di Spade intitolata A Knight of the Seven Kingdoms e, nell'attesa, sono state diffuse le prime immagini e il poster ufficiale. Il debutto sugli schermi è previsto per il mese di gennaio 2026. Le nuove immagini dello show Il poster della serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight non mostra i volti dei nuovi protagonisti, ricordando tuttavia che si tratta di un racconto che è diventato leggenda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
