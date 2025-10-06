Il trend TikTok delle Octopus Brows è così strano che… potrebbe funzionare

Se passi anche solo cinque minuti su # BeautyTok, sai già che ogni stagione c’è un nuovo animale di riferimento: prima il taglio jellyfish, poi il wolf cut, poi l’octopus haircut. Ora tocca alle sopracciglia. Sì, hai letto bene: le octopus eyebrows sono la nuova ossessione (o incubo) beauty di TikTok, e no, non è un filtro. Che cosa sono le Octopus Brows e perché TikTok è impazzito per loro. Il trend è esploso in poche ore: milioni di visualizzazioni, duetti, tutorial e tantissimi commenti tipo “cos’ho appena visto?”. L’idea è semplice — o forse no: dividere le sopracciglia in due parti e modellarle a onde, fino a farle sembrare tentacoli che si muovono sulla fronte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

