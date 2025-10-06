Il trend TikTok delle Octopus Brows è così strano che… potrebbe funzionare

Metropolitanmagazine.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se passi anche solo cinque minuti su # BeautyTok, sai già che ogni stagione c’è un nuovo animale di riferimento: prima il taglio jellyfish, poi il wolf cut, poi l’octopus haircut. Ora tocca alle sopracciglia. Sì, hai letto bene: le octopus eyebrows sono la nuova ossessione (o incubo) beauty di TikTok, e no, non è un filtro. Che cosa sono le Octopus Brows e perché TikTok è impazzito per loro. Il trend è esploso in poche ore: milioni di visualizzazioni, duetti, tutorial e tantissimi commenti tipo “cos’ho appena visto?”. L’idea è semplice — o forse no: dividere le sopracciglia in due parti e modellarle a onde, fino a farle sembrare tentacoli che si muovono sulla fronte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il trend tiktok delle octopus brows 232 cos236 strano che8230 potrebbe funzionare

© Metropolitanmagazine.it - Il trend TikTok delle “Octopus Brows” è così strano che… potrebbe funzionare

In questa notizia si parla di: trend - tiktok

Sundae blush: il trend make up virale di TikTok consiste nell'applicare blush, bronzer e illuminante disegnando una forma a cono gelato sugli zigomi

“Sono terrorizzata e impressionata in egual misura”: il trend “Sing to Me” spopola su TikTok ma non a tutti gli utenti convince

I 5 trend di TikTok più demenziali dell'estate 2025 (che nessuno aveva chiesto)

Trovare l'anima gemella con ChatGPT: come funziona il nuovo trend di TikTok per "generare" il partner ideale - Di per sé, può sembrare un semplice passatempo, anche simpatico, ma dietro si potrebbero celare delle insidie legate alla privacy e ai diritti d'autore Esiste l’anima gemella? Riporta leggo.it

Classifica DEFINITIVA dei trend TikTok più virali di sempre - ly”, TikTok è attualmente una delle piattaforme social più diffuse al mondo. Come scrive esquire.com

Cerca Video su questo argomento: Trend Tiktok Octopus Brows