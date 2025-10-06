Il torneo di tennis più estremo al mondo

I crampi sono contrazioni involontarie e improvvise. Le cause possono essere diverse: disidratazione, squilibri elettrolitici, sforzo prolungato, caldo. Possono essere di intensità diversa e se ti prendono su un campo da tennis, e stai giocando un torneo professionistico, è difficile venirne fuori. Quando i crampi invadono il corpo di Jannik Sinner, sul campo umido di Shanghai, è in campo da due ore e mezza ed è finita: non riesce più a muoversi. Si tocca i muscoli delle cosce, zoppica, poi va a servire e non riesce nemmeno a mettere la palla in campo, subisce il break. Fino a quel momento aveva giocato un’ottima partita che si era improvvisamente complicata, quando aveva perso il secondo set dopo aver avuto svariate occasioni per vincerlo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

