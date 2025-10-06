Il tir ribaltato paralizza l' A29 L' incredibile incidente in autostrada
L' A29 Palermo-Mazara Del Vall o è paralizzata da questa notte a causa di due incidenti separati che hanno bloccato l'autostrada. Impossibile entrare o uscire da Palermo, isolato l'aeroporto Falcone Borsellino che si può raggiungere in tempi celeri solo in treno. Anas al lavoro per cercare di ristabilire la viabilità. Il tir ribaltato. Il primo incidente, il più grave, si è registrato intorno all'una e trenta tra Carini e Capaci, in direzione Palermo, dove un Tir, che trasportava detersivi, è uscito fuori strada e ha invaso le due carreggiate bloccando l'autostrada sia in entrata che in uscita dalla città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ribaltato - paralizza
Grave incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo: traffico paralizzato in entrambe le direzioni Un grave incidente si è verificato sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un tir che stava viaggiando in direzione del capoluogo siciliano si è ribaltato all’altezz Vai su Facebook
#Vescovato Auto si ribalta: tre uomini feriti, traffico paralizzato - OglioPo - X Vai su X
Si ribalta tir, autostrada A29 paralizzata in entrata e in uscita da Palermo - Chilometri di code, obbligatoria l’uscita allo svincolo di Carini, bloccata anche la strada statale 113. Come scrive msn.com
Tir si ribalta sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, traffico in tilt - Mazara del Vallo, dove un tir che stava viaggiando in direzione del capoluogo si è ribaltato all’altezza dello svincolo di Capaci. Si legge su livesicilia.it