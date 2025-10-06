Il tir ribaltato paralizza l' A29 L' incredibile incidente in autostrada

L' A29 Palermo-Mazara Del Vall o è paralizzata da questa notte a causa di due incidenti separati che hanno bloccato l'autostrada. Impossibile entrare o uscire da Palermo, isolato l'aeroporto Falcone Borsellino che si può raggiungere in tempi celeri solo in treno. Anas al lavoro per cercare di ristabilire la viabilità. Il tir ribaltato. Il primo incidente, il più grave, si è registrato intorno all'una e trenta tra Carini e Capaci, in direzione Palermo, dove un Tir, che trasportava detersivi, è uscito fuori strada e ha invaso le due carreggiate bloccando l'autostrada sia in entrata che in uscita dalla città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

