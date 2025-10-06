Il tesoro delle parole Officina Lanciano dona i dizionari agli alunni della scuola primaria ' Eroi ottobrini'
È partito dalla scuola primaria “Eroi Ottobrini” il progetto “Il Tesoro delle parole”, promosso dall’associazione Officina Lanciano con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Abruzzi e Molise e della Regione Abruzzo. L’iniziativa è dedicata a tutti i bambini delle classi terze delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: tesoro - parole
Una settimana di cui fare tesoro Per le #DavisCup Finals a Bologna, Samuel Vincent Ruggeri è stato scelto da Filippo Volandri come sparring partner degli azzurri. Le sue parole dopo questa esperienza indimenticabile Vai su Facebook
“il tesoro delle parole” Officina Lanciano dona i dizionari agli alunni della scuola primaria 'Eroi ottobrini'. - Al via il progetto in collaborazione con con Banca di Credito Cooperativo di Abruzzi e Molise e Regione Abruzzo. Come scrive chietitoday.it