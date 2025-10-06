Il tesoro delle parole Officina Lanciano dona i dizionari agli alunni della scuola primaria ' Eroi ottobrini'

È partito dalla scuola primariaEroi Ottobrini” il progetto “Il Tesoro delle parole”, promosso dall’associazione Officina Lanciano con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Abruzzi e Molise e della Regione Abruzzo. L’iniziativa è dedicata a tutti i bambini delle classi terze delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

