Il territorio meldolese avrà tre infermiere di famiglia e di comunità | presentato il progetto

Forlitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto venerdì nella Sala Pit in Arena Hesperia, l’incontro pubblico dedicato alla presentazione dell’Infermiere di famiglia e di comunità (Ifec), promosso dall'Ausl Romagna all’interno del Distretto di Forlì. L’evento ha visto una sala gremita e attenta, a testimonianza del forte interesse. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

