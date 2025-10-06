Il territorio meldolese avrà tre infermiere di famiglia e di comunità | presentato il progetto
Si è svolto venerdì nella Sala Pit in Arena Hesperia, l’incontro pubblico dedicato alla presentazione dell’Infermiere di famiglia e di comunità (Ifec), promosso dall'Ausl Romagna all’interno del Distretto di Forlì. L’evento ha visto una sala gremita e attenta, a testimonianza del forte interesse. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
