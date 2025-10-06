Il tennis ha un problema | numero record di ritiri nei Masters1000 e incontri paragonabili a quelli di Rocky…
Sempre più barcollanti. I giocatori di tennis in questo 2025 assomigliano alle rappresentazioni di Rocky Balboa e Apollo Creed perché a prevalere è quello che rimane in piede, piuttosto che gioca meglio a tennis. È quanto sta accadendo nel Masters1000 di Shanghai, che a terzo turno non ancora ultimato conta ben sette abbandoni. A colpire l’attenzione di tutti è stata la resa di Jannik Sinner, impossibilitato a camminare nel terzo set contro l’olandese Tallon Griekspoor. L’azzurro vittima dei crampi e forse anche di qualcos’altro. Di un clima afoso totalmente anomalo e di una programmazione che, di base, sarebbe stata molto complicata: il poco tempo di adattamento all’evento per la vicinanza all’ATP500 di Pechino (vinto) e la seconda partita di fila, senza giorno di riposo, contro l’oranje. 🔗 Leggi su Oasport.it
