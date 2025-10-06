Il Tennis Giotto vicecampione d’Italia nel wheelchair tennis

Il circolo aretino protagonista ai Campionati Italiani a Squadre: finale combattuta con il Tc Terranova di Olbia. Esordio positivo anche per le squadre di Serie A2 con due pareggi all’avvio di campionato. AREZZO – Il Tennis Giotto conquista un prestigioso secondo posto ai Campionati Italiani a Squadre di wheelchair tennis, confermandosi tra le migliori realtà nazionali di questa disciplina paralimpica. L’evento, ospitato proprio sui campi del circolo aretino, ha visto sfidarsi diciotto formazioni provenienti da tutta Italia in quattro intense giornate di incontri che hanno assegnato gli scudetti maschili e femminili. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il Tennis Giotto vicecampione d’Italia nel wheelchair tennis

In questa notizia si parla di: tennis - giotto

Il Tennis Giotto sarà sede dei Campionati Italiani a Squadre di wheelchair tennis

Scuola tennis e padel: il Tennis Giotto verso la stagione 2025-2026

Tennis Giotto, le date della stagione. Il circolo aretino è ancora al top

Il Tennis Giotto è vicecampione nazionale di wheelchair tennis http://dlvr.it/TNVXSm ? #TennisGiotto - X Vai su X

Tennis - Serie A2 Grande giornata di Tennis nei campi di casa! La prima sfida contro CT Giotto si conclude in parità, con equilibrio e match combattuti. Ecco i risultati dei nostri ragazzi: Singolari • Andrea Guerrieri (CT Reggio) vince 6-4 6-7 6-3 su Lucas Vai su Facebook

Il Tennis Giotto è vicecampione nazionale di wheelchair tennis - Il circolo aretino è arrivato alla finalissima dei campionati italiani dove si è arreso contro il Tc Terranova di Olbia ... Segnala msn.com

Scuola tennis e padel: il Tennis Giotto verso la stagione 2025-2026 - I nuovi corsi di scuola tennis e scuola padel prenderanno il via da lunedì 15 settembre quando i ... Riporta lanazione.it