Il Tennis Giotto è vicecampione nazionale di wheelchair tennis

Arezzo, 6 ottobre 2025 – I l Tennis Giotto è vicecampione nazionale di wheelchair tennis. I migliori atleti di questa disciplina paralimpica sono stati protagonisti dei Campionati Italiani a Squadre che, organizzati proprio sui campi del circolo aretino, hanno visto diciotto formazioni di tutta la penisola dare vita a quattro giornate di incontri terminate con l’assegnazione degli scudetti maschili e femminili. Particolari emozioni sono state regalate proprio dalla squadra di casa con capitan Roberto Mazzi, Lorenzo Degl’Innocenti, Andrea Morandi e Pasquale Greco che, guidati dai maestri Giacomo Grazi ed Ester Baschirotto, ha vissuto le emozioni di approdare fino alla finalissima e di giocare davanti al proprio pubblico per il tricolore con il Tc Terranova di Olbia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

