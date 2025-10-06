Il Teatro San Teodoro debutta con Piccole Apocalissi |
Sta per iniziare la quindicesima Stagione del Teatro San Teodoro. L’idea di teatro, quella che stanno realizzando in questi anni, e? di uno spazio quanto più condiviso, aperto, luogo di stimolo del confronto, che si faccia perno per un dibattito culturale costruttivo e sempre rinnovato. La. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: teatro - teodoro
Al via la nuova stagione del Teatro San Teodoro di Cantù
PICCOLE APOCALISSI | LA PRIMA DEL TEATRO SAN TEODORO Nel 1977 la NASA inviò nello spazio il Golden Record, un disco con suoni, musiche e immagini per raccontare l’umanità a possibili civiltà aliene. Lo spettacolo ripercorre la storia di questa mis Vai su Facebook
Il Teatri San Teodoro debutta con "Piccole Apocalissi": - L’idea di teatro, quella che stanno realizzando in questi anni, è di uno spazio quanto più condiviso, aperto, luogo di stimolo del con ... Lo riporta quicomo.it