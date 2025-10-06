Il Teatri San Teodoro debutta con Piccole Apocalissi

Sta per iniziare la quindicesima Stagione del Teatro San Teodoro. L’idea di teatro, quella che stanno realizzando in questi anni, e? di uno spazio quanto più condiviso, aperto, luogo di stimolo del confronto, che si faccia perno per un dibattito culturale costruttivo e sempre rinnovato. La. 🔗 Leggi su Quicomo.it