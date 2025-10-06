Il team Israel Premier Tech si arrende e annuncia che cambierà nome

Ilnapolista.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pressione sugli sponsor della squadra ciclistica di Israele  Israel Premier Tech hanno ottenuto gli effetti desiderati. Il team ha infatti annunciato oggi che cambierà nome. Premier Tech, azienda canadese leader nella produzione di elettrodomestici e main sponsor del team, e Factor, fornitore ufficiale di biciclette, avevano chiesto con fermezza un rebranding completo della formazione guidata da Sylvan Adams spiegando che senza un cambiamento radicale di identità non sarebbe stato possibile proseguire la collaborazione. La vicenda era arrivata a poche settimane dalle proteste filo-palestinesi che avevano interrotto diverse tappe della corsa a tappe spagnola, contestando la presenza della Israel Premier Tech. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il team israel premier tech si arrende e annuncia che cambier224 nome

© Ilnapolista.it - Il team Israel Premier Tech si arrende e annuncia che cambierà nome

In questa notizia si parla di: team - israel

Chi c’è dietro la Israel Premier Tech, il team di Israele che sta mettendo in crisi il ciclismo

La Vuelta vuole cacciare il team Israel Premier-Tech ma non sa come fare: “devono rendersene conto loro”

La Vuelta vorrebbe cacciare il team Israel Premier-Tech ma non sa come fare: “devono rendersene conto loro”

team israel premier techIl team Israel Premier Tech si arrende e annuncia che cambierà nome - La pressione sugli sponsor della squadra ciclistica di Israele  Israel Premier Tech hanno ottenuto gli effetti desiderati. Come scrive ilnapolista.it

team israel premier techIsrael Premier Tech, la squadra di ciclismo cambierà nome nel 2026 - Con un comunicato ufficiale il team ha annunciato che nel 2026 ci sarà un cambio di nome della squadra “allontanandosi dalla sua attuale identità israeliana”. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Team Israel Premier Tech