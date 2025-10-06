Il team Israel Premier Tech si arrende e annuncia che cambierà nome

La pressione sugli sponsor della squadra ciclistica di Israele Israel Premier Tech hanno ottenuto gli effetti desiderati. Il team ha infatti annunciato oggi che cambierà nome. Premier Tech, azienda canadese leader nella produzione di elettrodomestici e main sponsor del team, e Factor, fornitore ufficiale di biciclette, avevano chiesto con fermezza un rebranding completo della formazione guidata da Sylvan Adams spiegando che senza un cambiamento radicale di identità non sarebbe stato possibile proseguire la collaborazione. La vicenda era arrivata a poche settimane dalle proteste filo-palestinesi che avevano interrotto diverse tappe della corsa a tappe spagnola, contestando la presenza della Israel Premier Tech. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

