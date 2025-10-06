Il suono dell' Ultima Cena
Bergamo. Ancora un successo per “I colori dell’aria”. Nella Chiesa dell’Adorazione di Bergamo, applaudite le due nuove composizioni ispirate al grande dipinto di Trento Longaretti e alle parole della Consacrazione Eucaristica eseguite con maestria dal Vagues Saxophone Quartet Alla presenza di un pubblico attento e numeroso, nel pomeriggio di domenica 28 settembre si è tenuto il tredicesimo episodio de “I colori dell’aria”, fortunato format concertistico ideato da Alessandro Bottelli che da tre anni percorre in lungo e in largo il territorio orobico accostando a musiche di autori classici o jazz o pop prime esecuzioni di brani ispirati a opere d’arte poco o pochissimo conosciute che dormono sonni tranquilli nelle sempre più silenti chiese della diocesi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
