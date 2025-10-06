Il Sunderland ha fatto un’offerta importante per Anguissa ma Conte lo riteneva fondamentale

Frank Anguissa pilastro del centrocampo del Napoli, è stato tra i protagonisti del mercato estivo. Il camerunese poteva lasciare la squadra di Conte ma ha deciso a sorpresa potrebbe rimanere perché le offerte che ha ricevuto non lo hanno soddisfatto a livello di ingaggio. A parlarne sul suo canale YouTube   Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: «Anguissa per caratteristiche resta un giocatore considerato fondamentale dall’allenatore e dalla società, perché è importante dire che il Napoli in estate e anche il giocatore stesso sono stati approcciati in maniera importante per la possibilità di eventualmente separarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Sunderland ha fatto un’offerta importante per Anguissa, ma Conte lo riteneva fondamentale

