Il sughero diventa high tech | dal vino al design

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL TAPPO DI SUGHERO come elemento essenziale per la conservazione e la valorizzazione dei vini a medio-lungo invecchiamento e con la giusta innovazione tecnologica per portare il tappo al suo massimo rendimento in ogni situazione. L’enologia di precisione rappresenta oggi una delle sfide più appassionanti e decisive per il futuro del vino. Amorim Cork Italia, filiale italiana del gruppo portoghese leader mondiale nella produzione di chiusure in sughero, ne ha fatto una delle proprie traiettorie strategiche, consapevole che proprio il tappo è l’ultimo, fondamentale coadiuvante enologico in grado di rispettare l’evoluzione organolettica di ogni specifico vino nel tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sughero - diventa

Riciclare i tappi di sughero diventa un gesto solidale - 0 che in 24 punti vendita fra le province di Vicenza e di Bologna, e la sede della Cooperativa a Villanova di Castenaso, ha attivato 24 punti di ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sughero Diventa High Tech