Il Suffragio e le sepolture nascoste | viaggio nella chiesa dei misteri

Forlitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già bella di suo, soprattutto dopo il recente restauro compiuto dal rettore don Paolo Giuliani, succeduto nel 2001 a don Sergio Scaccini, la Chiesa di Santa Maria della Visitazione, meglio conosciuta come Il Suffragio, è anche uno scrigno di misteri inusitati. Finanziati per lascito testamentario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

