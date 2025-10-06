Il sottosegretario Mazzi in visita all’Ambrogiana

Nel primo pomeriggio odierno, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi sarà in visita all’ Ambrogiana. Una visita-lampo che inizierà poco prima delle 14 e che arriva a quattro mesi di distanza dal sopralluogo effettuato dal ministro alla Cultura Alessandro Giuli, in vista della firma del documento per la valorizzazione ed il recupero della Villa tra Ministero della Cultura e Regione Toscana che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Un altro passo in questo senso era stato compiuto il mese scorso: poche ore prima della commissione sulla Villa presieduta da Federico Pavese, è stata notificata dal Ministero della Cultura al Comune di Montelupo Fiorentino la bozza dell’Accordo di valorizzazione per la Villa Medicea dell’Ambrogiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sottosegretario. Mazzi in visita all’Ambrogiana

