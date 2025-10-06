Il solito Medvedev | guardate cosa scrive sulla telecamera

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre tutti si lamentano dell'umidità di Shanghai, a partire da Novak Djokovic, Daniil Medvedev la pensa diversamente. Dopo aver battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in tre set, ha scritto sulla telecamera: "Best city in the world" ("Migliore città del mondo". Durante l'intervista postpartita ha spiegato con ironia: "Io soffro in molti tornei, qui invece tutti soffrono e questo mi mette un po' nelle stesse condizioni degli altri". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

