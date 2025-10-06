Il solito Medvedev | guardate cosa scrive sulla telecamera
Mentre tutti si lamentano dell'umidità di Shanghai, a partire da Novak Djokovic, Daniil Medvedev la pensa diversamente. Dopo aver battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in tre set, ha scritto sulla telecamera: "Best city in the world" ("Migliore città del mondo". Durante l'intervista postpartita ha spiegato con ironia: "Io soffro in molti tornei, qui invece tutti soffrono e questo mi mette un po' nelle stesse condizioni degli altri". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: solito - medvedev
SARÀ SINNER TIEN A PECHINO Sotto 5-7 7-5 4-0 Daniil Medvedev si ritira in preda ai crampi nel terzo set contro Tien. Sarà lui l’avversario di Jannik Sinner in finale nel torneo di Pechino #ubitennis #medvedev #tien #sinner #tennis #atp Vai su Facebook
Medvedev punito per scarso impegno dall’arbitro: “Cosa ti dovrei dire? Se parlo vengo squalificato” - Il russo a causa di problemi fisici, crampi, in campo si trascinava, il giudice di sedia lo ha ammonito per ... fanpage.it scrive
Medvedev impazzisce con l’arbitro: “Hai un problema, fate schifo. Stai cercando guai”. Cosa è successo - Il numero 7 del mondo letteralmente scatenato contro il giudice di sedia nel match contro Wawrinka valido per il primo turno del torneo di Rotterdam. Come scrive fanpage.it