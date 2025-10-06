Il sindaco di Inverigo fa rimuovere lo striscione Pace dei bambini | La scuola deve restare neutrale

Fanpage.it | 6 ott 2025

Francesco Vincenzi, sindaco di Inverigo (Como), lo scorso venerdì 3 ottobre ha fatto rimuovere uno striscione con la scritta "Pace" dalla recinzione della primaria 'Don Gnocchi' realizzato dai bambini. Il primo cittadino ha spiegato ai genitori di averlo fatto "per evitare polemiche" e perché, secondo lui, la scuola dovrebbe rimanere "un ambiente neutrale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inverigo, striscione con la scritta “Pace” a scuola. Il sindaco lo fa rimuovere

sindaco inverigo fa rimuovereStriscione con la scritta “pace” a scuola, il sindaco lo fa rimuovere: «Questioni di sicurezza». Esplode la polemica - Il sindaco di Inverigo (Como) Francesco Vincenzi ha disposto la rimozione di uno striscione con la scritta 'pace' realizzato dagli alunni della scuola primaria Don Gnocchi e affisso ... Secondo msn.com

sindaco inverigo fa rimuovereLo striscione e quella scritta "Pace" che non piace al sindaco di Inverigo - Nel comasco, il primo cittadino ha fatto rimuovere la scritta realizzata dagli alunni di una scuola. Segnala rainews.it

