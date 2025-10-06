Il sindaco di Inverigo fa rimuovere lo striscione Pace dei bambini | La scuola deve restare neutrale
Francesco Vincenzi, sindaco di Inverigo (Como), lo scorso venerdì 3 ottobre ha fatto rimuovere uno striscione con la scritta "Pace" dalla recinzione della primaria 'Don Gnocchi' realizzato dai bambini. Il primo cittadino ha spiegato ai genitori di averlo fatto "per evitare polemiche" e perché, secondo lui, la scuola dovrebbe rimanere "un ambiente neutrale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sindaco - inverigo
Inverigo, striscione con la scritta “Pace” a scuola. Il sindaco lo fa rimuovere
IL CASO: Lo striscione e quella scritta "pace" che non piace al sindaco di #Inverigo - X Vai su X
Inverigo - La scritta degli studenti era appesa alla recinzione. Vincenzi: «La decisione di non utilizzare la recinzione esterna per tali esposizioni risponde ad un principio di regolamentazione e sicurezza». La minoranza: «Indignati, come la comunità scolastica Vai su Facebook
Striscione con la scritta “pace” a scuola, il sindaco lo fa rimuovere: «Questioni di sicurezza». Esplode la polemica - Il sindaco di Inverigo (Como) Francesco Vincenzi ha disposto la rimozione di uno striscione con la scritta 'pace' realizzato dagli alunni della scuola primaria Don Gnocchi e affisso ... Secondo msn.com
Lo striscione e quella scritta "Pace" che non piace al sindaco di Inverigo - Nel comasco, il primo cittadino ha fatto rimuovere la scritta realizzata dagli alunni di una scuola. Segnala rainews.it