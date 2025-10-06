Il sindaco di Inverigo fa rimuovere lo striscione Pace dei bambini | La scuola deve restare neutrale

Francesco Vincenzi, sindaco di Inverigo (Como), lo scorso venerdì 3 ottobre ha fatto rimuovere uno striscione con la scritta "Pace" dalla recinzione della primaria 'Don Gnocchi' realizzato dai bambini. Il primo cittadino ha spiegato ai genitori di averlo fatto "per evitare polemiche" e perché, secondo lui, la scuola dovrebbe rimanere "un ambiente neutrale". 🔗 Leggi su Fanpage.it