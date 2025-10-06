Il sindaco di Bonate Sopra di ritorno dall' Ucraina | L' Ue riconosca i corpi civili di pace

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo cittadino Rossi, dopo aver assistito ai bombardamenti a Leopoli: "Rivolgere sguardo sulla popolazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

