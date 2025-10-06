Il seme di Napoli | la coraggiosa rivoluzione mitologica in occasione del 2500esimo compleanno di Partenope

Tempo di lettura: < 1 minuto Sonia di Marzo, artista ceramista e Fabio Procaccini, avvocato, promotore di numerose azioni civiche per la rivalutazione della città. Il Vesuvio, nel vedere Partenope esanime perdersi nei fondali, invia i suoi semi a recuperarla. I Semi la adagiano su Megaride, la rianimano e la fecondano per l’eternità. Partenope genera il Popolo Napoletano, figlio del Vesuvio. Questa è la deviazione mitologica che Fabio Procaccini e Sonia di Marzo hanno dato alla leggendaria storia di Napoli. “ Stiamo festeggiando i 2500 anni di Napoli ed abbiamo voluto virare l’attenzione sul Popolo di Napoli che compie 25 secoli di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il seme di Napoli: la coraggiosa rivoluzione mitologica in occasione del 2500esimo compleanno di Partenope

In questa notizia si parla di: seme - napoli

Ieri, presso l'istituto Genimal del Dott.Iasevoli,prelievo del seme del Ch Corazon dell'Oro di Napoli e spedizione per Romania ed a breve Texas(Usa).? Nelle prossime settimane provvederemo allo stoccaggio del seme sia di Corazon che di suo padre Ch Ati Vai su Facebook

Evoluzione della Rivoluzione, 'riattivare i 13 ospedali chiusi' - "Problema liste d'attesa e sovraffollamento dei pronto soccorso; vi è una sola vera e coraggiosa soluzione: la riapertura e la riattivazione dei 13 ospedali chiusi dalla giunta di centrosinistra nel ... Secondo ansa.it