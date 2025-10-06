Il seme della follia in 4K | guarda il trailer dello spaventoso horror di John Carpenter

Comingsoon.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carpenter non fa più film, ma quelli che ha realizzato stanno lì apposta per essere visti e rivisti. Meglio ancora se in nuove versioni restaurate. Ecco il trailer 4K di Il seme della follia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

