Il segreto di Martin Scorsese | voleva diventare prete ma scoprì il rock’n’roll e le ragazze

Martin Scorsese, il leggendario regista di capolavori come Goodfellas, Taxi Driver e The Irishman, ha un segreto nel suo passato che pochi conoscono. Da adolescente, voleva diventare prete. Ma la sua vocazione religiosa si scontrò con le tempeste dell’adolescenza, portandolo all’espulsione dal seminario. Una rivelazione, segnalata da Deadline, che emerge dal nuovo docuserie Apple TV+ Mr. Scorsese, diretto da Rebecca Miller e presentato in anteprima mondiale al New York Film Festival lo scorso weekend. La serie in cinque episodi, che debutterà sulla piattaforma il 17 ottobre, offre uno sguardo intimo e senza precedenti sulla vita e la carriera del cineasta che ha ridefinito il cinema americano. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il segreto di Martin Scorsese: voleva diventare prete ma scoprì il rock’n’roll e le ragazze

