Il segreto delle cellule che frenano l’immunità svelato dai Nobel per la Medicina 2025

Con la teoria della selezione clonale, formulata negli anni Cinquanta, sembrò che il grande enigma dell’immunità fosse finalmente risolto. Ogni linfocita, diceva il suo propositore Burnet, produce un solo tipo di recettore per gli antigeni: se questo riconosce un antigene estraneo, la cellula si attiva e prolifera; se invece riconosce una molecola del corpo stesso, viene eliminata. Era il meccanismo che spiegava come il sistema immunitario potesse difenderci da qualunque agente esterno senza rivolgersi contro di noi. Ma già allora chi studiava le malattie autoimmuni intuiva che non poteva bastare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il segreto delle cellule che frenano l’immunità svelato dai Nobel per la Medicina 2025

Il segreto delle cellule che frenano l'immunità svelato dai Nobel per la Medicina 2025 - Le scoperte di Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi su cellule T regolatorie e gene FOXP3 spiegano come il corpo evita le malattie autoimmuni e mantiene l’equilibrio immunitario. Come scrive ilfoglio.it