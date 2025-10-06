Il secondo Festival dell’economia critica al via il 10 ottobre alla Fondazione Feltrinelli Ecco ospiti e programma

Torna a Milano il Festival dell’Economia Critica, due giorni di dibattito e confronto per interrogarsi sullo stato attuale del capitalismo e immaginare un ruolo diverso per lo Stato nell’economia contemporanea. L’edizione 2025, la seconda, curata ancora da Emanuele Felice, porterà alla Fondazione Feltrinelli 20 incontri e 70 ospiti internazionali tra economisti, studiosi, giornalisti, attivisti e giuristi. L’appuntamento parte da una constatazione: negli ultimi decenni, nei paesi occidentali a capitalismo avanzato, si è verificato un trasferimento di ricchezza dalle classi popolari verso le élite, facilitato da precise scelte politiche economiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

