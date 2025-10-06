Il Sasso vince e respira Montanaro e Armaroli show

Sport.quotidiano.net | 6 ott 2025

Finalmente Sasso Marconi! Grazie ad una prestazione praticamente perfetta, gli uomini di Franco Farneti hanno avuto la meglio 2-0 della seconda forza del campionato Pro Sesto (che prima di ieri non aveva mai perso) ed hanno così riscattato le tre sconfitte consecutive contro Pistoiese, Trevigliese e Pro Palazzolo. Ma venendo alla cronaca del match, i lombardi partono forte e, al 10’, un destro ravvicinato di Abruzzese manca di un soffio lo specchio della porta. Al 19’, è una punizione dai 25 metri dello specialista Maspero a costringere Celeste a salvarsi in corner con una sorta di bagher pallavolista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

