Il Sapore del Ricordo di Manola Mantini Conquista il Premio Montonico a Bisenti
La cerimonia, moderata con professionalità da Roberto Centorame, ha svelato la classifica finale decisa da una giuria di esperti. Sul podio, insieme alla vincitrice, sono saliti altri talentuosi autori: al secondo posto si è classificata Alessandra Bucci di Martinsicuro (TE), mentre la terza posizione è andata a Giusy Mazzola da Castelbuono (PA), entrambe con un’opera dal titolo “Il Colore del Tempo”. La classifica dei finalisti prosegue con Andrea Pietropaolo di Castiglion Fiorentino (AR) al quarto posto con “E Brindarono per la Pace” e Marco Fusi di Nova Milanese (MB) al quinto. Il successo del premio è frutto di un attento processo di selezione, coordinato per la Pro Loco “L. 🔗 Leggi su Citypescara.com
In questa notizia si parla di: sapore - ricordo
Ogni minuto con i nonni ha il sapore delle cose eterne. Qual è il ricordo che custodisci come un tesoro? ? Auguri a tutti i nonni #festadeinonni Vai su Facebook