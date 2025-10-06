il sannita paolo manna giudice internazionale al the art of massage

Tempo di lettura: 2 minuti Si è appena concluso il prestigioso congresso internazionale “The Art of Massage”, svoltosi dal 3 al 5 ottobre 2025 a Legnica, in Polonia, che ha visto Paolo Manna, rinomato operatore del benessere originario di Pontelandolfo (BN) e ideatore del Mountain Massage, partecipare in qualità di giudice internazionale. Questo evento esclusivo unisce formazione, arte del tocco e momenti di eccellenza nel massaggio. È nato dalla passione per il mestiere, dall’esigenza di creare nuovi standard qualitativi nel settore del benessere del corpo e del viso e dal rispetto per il potenziale terapeutico del massaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

