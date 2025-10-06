Il robot umanoide di Elon Musk è pronto per le arti marziali | l’imprenditore mostra su X i progressi della sua nuova creazione Optimus – VIDEO
Tesla ha pubblicato un video che mostra il robot umanoide Optimus impegnato in un allenamento di arti marziali. Le immagini, pubblicate dal CEO Elon Musk, rientrano nel programma di sviluppo che l’azienda porta avanti da alcuni anni nel settore della robotica avanzata. Nel filmato si vede il robot “imparare il Kung Fu con un maestro, lo Shifu”, ha spiegato Musk. Il video mostra Optimus mentre esegue “una sequenza di combinazioni, con movimenti fluidi e coordinati”. L’amministratore delegato ha descritto il risultato come “una dimostrazione delle capacità di apprendimento e coordinazione che stiamo sviluppando”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: robot - umanoide
