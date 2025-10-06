Il ritorno di Abe-san | Sanae Takaichi la nuova Iron Lady del Giappone

La vittoria di Sanae Takaichi alla guida del Partito Liberal Democratico (Ldp) e la sua conseguente nomina a prima ministra del Giappone rappresentano un momento storico che va ben oltre la questione di genere. È una vittoria che segna un cambio d’epoca ideologico, il trionfo di una visione conservatrice e sovranista che riporta Tokyo al centro del proprio destino politico, economico e strategico. Nonostante disponesse di un sostegno limitato all’interno delle tradizionali fazioni del Ldp, Takaichi ha saputo imporsi contro candidati più radicati e favoriti come Shinjiro Koizumi, grazie a una popolarità autentica tra gli elettori e a una campagna che ha fatto leva sul senso di orgoglio nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

