Il ritorno di Abe-san | Sanae Takaichi la nuova Iron Lady del Giappone
La vittoria di Sanae Takaichi alla guida del Partito Liberal Democratico (Ldp) e la sua conseguente nomina a prima ministra del Giappone rappresentano un momento storico che va ben oltre la questione di genere. È una vittoria che segna un cambio d’epoca ideologico, il trionfo di una visione conservatrice e sovranista che riporta Tokyo al centro del proprio destino politico, economico e strategico. Nonostante disponesse di un sostegno limitato all’interno delle tradizionali fazioni del Ldp, Takaichi ha saputo imporsi contro candidati più radicati e favoriti come Shinjiro Koizumi, grazie a una popolarità autentica tra gli elettori e a una campagna che ha fatto leva sul senso di orgoglio nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: ritorno - sanae
Ritorno a Trieste, Città dell’Anima… con un Workshop intensivo di recitazione su LA DONNA DEL MARE DI H. IBSEN. Vi aspetto l’11 e 12 ottobre a Trieste per lavorare e divertirci insieme. 12 partecipanti e tanti uditori! Per info: [email protected] Vai su Facebook
Il ritorno alla "sana laicità" - X Vai su X
Il ritorno di Abe-san: Sanae Takaichi, la nuova “Iron Lady” del Giappone - La vittoria di Sanae Takaichi segna il ritorno del Giappone a una linea nazional- Lo riporta formiche.net