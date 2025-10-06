Il ritorno della gentilezza | Pierpaolo Piccioli reinventa Balenciaga

Quando le porte della cappella di Laennec si sono aperte quella sera di sabato, ho capito immediatamente che stavo per assistere a qualcosa di diverso. La location, costruita durante il regno di Luigi XIII e parte della storica sede di Kering, emanava una solennità che raramente si respira durante la Fashion Week parigina. Era lo stesso luogo che solo tre mesi prima aveva ospitato la retrospettiva di Demna, e questa scelta non era casuale. Pierpaolo Piccioli voleva onorare chi era venuto prima di lui, tracciare una linea di continuità, non cancellare il passato con un gesto iconoclasta. Mi sono ritrovata seduta tra volti noti del cinema e della cultura: Anne Hathaway, Kristin Scott Thomas, il regista Baz Luhrmann e, a sorpresa, Meghan Markle alla sua prima apparizione assoluta alla Paris Fashion Week. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

