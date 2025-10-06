Il ritiro di Sinner a Shangai pesa ora sono 1340 i punti che lo separano da Alcaraz CorSera
Jannik Sinner si è dovuto ritirare al terzo set contro Tallon Griekspoor al Masters 1000 di Shangai per un problema di crampi. Il tennista numero 2 al mondo è a più di 1000 punti di distacco da Carlos Alcaraz. Sinner si ritira da Shangai, ora sono 1340 i punti che lo separano dal numero 1 Alcaraz. Il Corriere della Sera scrive: Jannik Sinner cerca di reggersi in piedi usando come bastone l’attrezzo che lo ha già consegnato alla leggenda a neanche 25 anni. La racchetta poggiata a terra, tutto il peso del corpo su quel groviglio di corde, con le gambe che non si reggono più da sole. Il virus che lo aveva debilitato a Cincinnati stavolta si manifesta sotto forma di crampi, ma non quelli che passano sdraiandosi e distendendo le gambe: la richiesta quasi disperata dell’intervento del fisioterapista, che però più di tanto non può fare perché il regolamento non prevede il medical timeout per questo tipo di problemi, il ritiro, quel minuto di sofferenza inaudita che fa il giro del mondo in un attimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
