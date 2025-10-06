Il riscaldamento può essere acceso ma solo per 7 ore al giorno | ecco dove
Da oggi, lunedì 6 ottobre, a Trento è possibile accendere il riscaldamento per 7 ore al giorno. Lo comunica il Comune in una nota, sottolineando che l’accensione degli impianti termici è legata alla quota sul livello del mare in cui si trova l’edificio interessato.I dettagliNello specifico, la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: riscaldamento - essere
Cominciano le piogge le temperature si abbassano e il riscaldamento fino al 31 ottobre non si può accendere. I radiatori a infrarossi possono essere una soluzione , Scaldano con un confort migliore vicino all'apparecchio grazie ai raggi infrarossi. Ideale per c Vai su Facebook
Riscaldamento, quando si può accendere? Le date, le regole e come risparmiare - Chi non rispetta le regole rischia sanzioni che possono andare da un minimo di 500 euro a un massimo di 3 mila euro, a cui si aggiungono multe previste dai Comuni e dagli enti locali fino a 800 euro ... msn.com scrive