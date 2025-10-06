Il ' record' di Occhiuto in Calabria primo bis per un presidente uscente

AGI - Con il successo ormai praticamente scontato di Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, alle Regionali 2025 la storia politica della Calabria registra un piccolo record: per la prima volta infatti un presidente uscente fa il bis riconfermandosi alla guida della Regione. Occhiuto, ricandidato per il centrodestra, aveva infatti vinto anche le Regionali del 2021, raggiungendo in quell'occasione il 54,46% dei consensi e superando la candidata del centrosinistra. Amalia Bruni, e i due candidati indipendenti Luigi De Magistris e Mario Oliverio (allora governatore uscente). Precedentemente, il presidente uscente che si era ricandidato per la guida della Regione era stato Agazio Loiero per il centrosinistra nel 2010, ma venne sconfitto dallo sfidante del centrodestra, Giuseppe Scopelliti. 🔗 Leggi su Agi.it

