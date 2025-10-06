Il rapporto sul dietro le quinte del governo Meloni | sbloccato il 99,2% delle risorse stanziate
Un lavoro “dietro le quinte”, costante, certosino, necessario a trasformare in azione concreta i provvedimenti adottati dal governo. È quello fotografato dalla dodicesima Relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi del Governo Meloni con aggiornamento al 30 settembre 2025, dalla quale emerge che il tasso di adozione dei decreti attuativi è «al massimo da inizio legislatura» e che è stato «sbloccato il 99,2% delle risorse stanziate dal governo Meloni». Il tasso di adozione dei decreti attuativi è «al massimo da inizio legislatura». Dal rapporto, pubblicato sul sito del governo, emerge che «il terzo trimestre del 2025 è stato caratterizzato da un numero particolarmente basso di nuovi decreti attuativi in ingresso (61)» e che «nei primi nove mesi dell’anno, i nuovi decreti in ingresso sono stati complessivamente 267, il valore minimo dall’inizio della legislatura». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
