Il racconto sportivo come atto creativo | trucchi e segreti di Pierluigi Pardo

Danielebartocciblog.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre, a partire dalle ore 19.00, all ‘Overtime Arena (Piazza Vittorio Veneto, Macerata), è in programma un appuntamento davvero imperdibile in compagnia del noto giornalista Pierluigi Pardo. Un evento targato Overtime Festival 2025 (Festival Nazionale Giornalismo Sportivo, Racconto Sportivo ed Etica Sportiva 2025) che promette di essere più di una semplice chiacchierata sul giornalismo sportivo. Pierluigi Pardo, voce iconica del calcio italiano, sarà protagonista del gran finale dell’Overtime Festival 2025, in un incontro dal titolo “ Le scelte del racconto sportivo”. Il racconto sportivo di Pierluigi Pardo: un inconfondibile storytelling a Overtime Festival 2025. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

il racconto sportivo come atto creativo trucchi e segreti di pierluigi pardo

© Danielebartocciblog.it - Il racconto sportivo come atto creativo: trucchi e segreti di Pierluigi Pardo

In questa notizia si parla di: racconto - sportivo

Addio a Furio Focolari: il giornalista sportivo (volto noto della Rai) raccontò le vittorie di Tomba (video)

Cerca Video su questo argomento: Racconto Sportivo Atto Creativo