Il questore incontra il neo comandante del reggimento carri di Tauriano

Pordenonetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore della provincia di Pordenone, Giuseppe Solìmene ha ricevuto il nuovo comandante del 32° Reggimento Carri di stanza a Tauriano, il colonnello Terenzio Mazzei. Per l'occasione il nuovo comandante ha donato al questore il crest del reparto. Un oggetto che sancisce il solido legame fra le. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

