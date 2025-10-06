Il questore incontra il neo comandante del reggimento carri di Tauriano
Il questore della provincia di Pordenone, Giuseppe Solìmene ha ricevuto il nuovo comandante del 32° Reggimento Carri di stanza a Tauriano, il colonnello Terenzio Mazzei. Per l'occasione il nuovo comandante ha donato al questore il crest del reparto. Un oggetto che sancisce il solido legame fra le. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: questore - incontra
