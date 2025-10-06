Il PSG ora rimpiange Donnarumma | Gigio ancora decisivo per il City Chevalier si butta come un sacco
Pep Guardiola e i tifosi del Manchester City pazzi di Donnarumma: la strepitosa parata di Gigio ha salvato la vittoria in casa del Brentford. Quasi contemporaneamente il suo sostituto al PSG Lucas Chevalier si buttava in palese ritardo costando due punti alla squadra di Luis Enrique contro il Lille. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Psg rimpiange Donnarumma: ecco la clamorosa papera del nuovo portiere https://sport.tiscali.it/calcio/articoli/psg-papera-portiere-chevalier-sconfitta-marsiglia/… #tiscalinews #25settembre2025 - X Vai su X
Donnarumma vince il premio Jashin 2025. Aveva già trionfato nel 2021. Vai su Facebook
PSG, altro cambio in porta? Spunta lo scambio a gennaio in Serie A - Disastroso l'inizio del portiere del PSG, che ha sostituito Donnarumma. Scrive calciomercato24.com
Mentre Chevalier fa naufragare il Psg, Donnarumma torna a Parigi per il premio di miglior portiere (L’Equipe) - Proprio nella serata in cui Gigio veniva incoronato come miglior portiere, il suo erede al Psg Chevalier ha commesso un errore macroscopico ... Lo riporta ilnapolista.it